(Видео) Жапыкеев из палаты: Жумалиев скоро будет задержан

Жапыкеев из палаты: Жумалиев скоро будет задержан

Депутат Кубанычбек Жумалиев, дай бог, скоро будет задержан. Об этом заявил глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев в своей палате больницы, где он находится на лечении. Видео об этом он опубликовал на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее Жапыкеев сообщил, что суд вновь начал рассматривать иск депутата Кубанычбека Жумалиева к нему. Сам депутат Кубанычбек Жумалиев заявил, что такое решение он принял после обысков ГСБЭП торговых центров "Таатан" и "Гоин" 4 ноября, которые принадлежат его близким родственникам.

Началось же все с того, что летом 2020 года Сыймык Жапыкеев на своей кухне через социальные сети обвинил Кубанычбека Жумалиева в незаконном обогащении. Жумалиев потребовал с Жапыкеева через суд компенсацию морального вреда за оскорбления в свой адрес в размере 10 млн сомов. Суд встал на сторону депутата, снизив сумму иска до 10 тысяч сомов.

Источник: vb.kg