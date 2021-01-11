Единственная печаль энпэошников – деньги

Единственная печаль энпэошников – деньги

Намедни отдельные люди вышли на пеший марш, требуя оставить парламентское правление. Там были неправительственные организации, защищавшие права геев. Они сразу выходят на акции, как только поступают деньги с запада. Очевидно, что за этим пешим маршем стоят США, так как транслировалось это в прямом эфире по «Азаттыку».

Думаете, им нужно развитие Кыргызстана? Им лишь бы устроить беспорядки в стране, чтобы экономика Кыргызстана откатилась назад. Эти энпэошники перешли черту. Кричат, когда кто-то дает деньги. Если заплатить им деньги, они готовы защищать права геев, террористов и убийц. Эти прохвосты продают за деньги честь и совесть, а с недавних пор не дают народу покоя, подрывая целостность страны. Для них важнее получаемые сегодня деньги, чем будущее страны. Поэтому общественность остается под угрозой, пока мы не поставим на место этих смутьянов. Они живут за счет денег Запада, выполняют их указания.

Источник: газета «Майдан.kg» №01 от 06.01.2021 / стр. 10