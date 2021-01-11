Сколько денег сэкономим, перейдя на президентскую форму правления?

Политолог Алмазбек Акматалиев раскрыл еще одну позитивную сторону перехода от парламентского правления к президентскому.
«Очень важно рассказать об еще одной хорошей стороне перехода от парламентской формы правления к президентской. Будет слияние аппарата президента с аппаратом правительства. Это позволит создать небольшой, но эффективный аппарат. Можно сэкономить миллионы сомов. Под сокращение попадут сотни чиновников, система правления упростится, будут устранены дублирующие отделы. В итоге государственное правление будет эффективным и оперативным. Это позволит запустить большую административно-территориальную реформу в стране», — сказал он.
Источник: газета «Майдан.kg» №01 от 06.01.2021 / стр. 10
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