Если судьи причастны к коррупции, то их надо посадить!

Если судьи причастны к коррупции, то их надо посадить!

В судебной системе Кыргызстана на протяжении 30 лет процветает коррупция, так как судьи не могут устоять перед взятками богачей и находятся в зависимости от политиков. Если выявляется причастность президента к преступлению, то его сажают, а председатель Верховного суда не попадает под стражу, если выявляется факт правонарушения? Сажайте, если есть причастность к коррупции. Неважно, когда, в какое время был этот факт.

Сейчас председатель Верховного суда заявляет: «Уголовное дело в отношении судей нужно возбуждать только в том случае, если их поймают с поличным при получении взятки». Как оказалось, они написали законы под себя, согласно которым с течением времени они могут уклониться от ответственности перед законом. В демократических странах такое не приветствуется. Коррупционеры и преступники, если выявлены факты и есть свидетели, должны быть наказаны, вне зависимости от неприкосновенности.

«Без ветра не колышется трава», — большинство судей — коррупционеры. Не только в Кыргызстане, но и во всем мире судьи неприкосновенны. Но оправдали ли такие привилегии наши погрязшие по пояс в коррупции судьи? Нет. Несмотря на абсолютную неприкосновенность, наши судьи берут взятки и выносят вердикты согласно указаниям политиков. Разве это неправда?

Источник: газета «Майдан.kg» №01 от 06.01.2021 / стр. 10