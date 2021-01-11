Народ должен знать педофилов?

Народ должен знать педофилов?

С такой инициативой выступила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. На своей страничке в социальных сетях она написала, что нужно составить карту педофилов, чтобы каждый кыргызстанец знал их в лицо.

По ее словам, девочек еще со школьной парты нужно учить, чтобы они не шли за незнакомцем, если их позовут, чтобы не садились в чужие машины. Сейчас даже есть представители старшего поколения, которые не знают, кем являются педофилы. Порнография в интернете не должна быть доступной. Неизвестно, когда родители проверяли телефоны и компьютеры своих детей.

«Поэтому и нам следует создать информационную карту педофилов, как в Казахстане. Люди могут зайти на сайт и получить информацию о педофилах, отбывающих наказание», — сказала Э. Сурабалдиева.

К сведению. В последние годы в стране обострилась ситуация с педофилией, поэтому прозвучали различные предложения по борьбе с этим явлением. Часть общественности предлагает ввести смертную казнь, а депутат ЖК Дастан Бекешов предлагает кастрацию.

Источник: газета «Майдан.kg» №01 от 06.01.2021 / стр. 10