Народ должен знать педофилов?
С такой инициативой выступила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. На своей страничке в социальных сетях она написала, что нужно составить карту педофилов, чтобы каждый кыргызстанец знал их в лицо.
По ее словам, девочек еще со школьной парты нужно учить, чтобы они не шли за незнакомцем, если их позовут, чтобы не садились в чужие машины. Сейчас даже есть представители старшего поколения, которые не знают, кем являются педофилы. Порнография в интернете не должна быть доступной. Неизвестно, когда родители проверяли телефоны и компьютеры своих детей.
«Поэтому и нам следует создать информационную карту педофилов, как в Казахстане. Люди могут зайти на сайт и получить информацию о педофилах, отбывающих наказание», — сказала Э. Сурабалдиева.
К сведению. В последние годы в стране обострилась ситуация с педофилией, поэтому прозвучали различные предложения по борьбе с этим явлением. Часть общественности предлагает ввести смертную казнь, а депутат ЖК Дастан Бекешов предлагает кастрацию.
Источник: газета «Майдан.kg» №01 от 06.01.2021 / стр. 10
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