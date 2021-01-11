В Бишкеке празднуют итоги выборов. Площадь Ала-Тоо закрыли для проезда

В Бишкеке празднуют итоги выборов. Площадь Ала-Тоо закрыли для проезда

На центральной площади Бишкека Ала-Тоо сегодня, 11 января, инициаторами было организовано мероприятие в честь празднования итогов президентских выборов.

Как сообщили агентству в пресс-службе Патрульной милиции, из-за данного мероприятия проспект Чуй будет временно закрыт с 13:00 до особого распоряжения. «Поэтому призываем водителей относиться к мероприятию с пониманием», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар