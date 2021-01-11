Статс-секретарь Минтранса признал вину в коррупции и возместил 2,5 млн сомов – ГСБЭП

Статс-секретарь Минтранса признал вину в коррупции и возместил 2,5 млн сомов – ГСБЭП

Задержанный по подозрению в коррупции статс-секретарь Министерства транспорта и дорог признал свою вину, сообщили агентству в пресс-службе Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР.

По ее данным, в ходе досудебного производства по факту коррупции в Государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек-Ош (далее ГДАД) при Министерстве транспорта и дорог 7 января 2021 года по подозрению в совершении преступления был задержан статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Мамыркалиев Эрмек Алтымышевич.

Так, 9 января 2021 года Э.Мамыркалиевым добровольно возмещена в денежном выражении часть причиненного ущерба интересам государства в сумме 2 млн 500 тыс. сомов.

В этот же день Первомайского районным судом города Бишкек в отношении Э.Мамыркалиева применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время в рамках досудебного производства Финансовой полицией привлечено к уголовной ответственности около 30 чиновников различного ранга. Ущерб по указанной коррупционной схеме составил 20 млн сомов, из которых силами финансовой полиции возмещена практически вся сумма.

Следствие по досудебному производству находится на стадии завершения.

Источник: Кабар