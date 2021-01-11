Будет возбуждено уголовное дело в отношении Жээнбековых?

Будет возбуждено уголовное дело в отношении Жээнбековых?

Утверждать не можем. Но часть общества предлагает лишить С. Жээнбекова статуса экс-президента, возбудить в отношении него и его младшего брата Асылбека Жээнбекова уголовные дела. Бывший начальник УВД Оша Абдилат Капаров написал открытое письмо главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Он призвал принять меры в отношении Жээнбековых по нескольким фактам. Речь о следующих фактах:

— В ночь с 5 по 6 октября С. Жээнбеков не вышел к митингующим, допустил кровопролитные события;

— 10 июня 2010 года он оставил кабинет губернатора Ошской области, несколько дней не исполнял свои обязанности;

— В 2010 году министр МЧС Д. Чотонов передал мешок денег на обеспечение общественного порядка, но деньги были присвоены С. Жээнбековым и его младшим братом А. Жээнбековым. Это подтверждено членом Временного правительства А. Бекназаровым;

— Будучи спикером ЖК Асылбек Жээнбеков подписал ратификацию кредитного соглашения по реконструкции Бишкекской ТЭЦ;

— Когда С. Жээнбеков был губернатором Ошской области, пообещал 32 тысячам 500 гражданам отстроить школу, детский сад, дорогу, инфраструктуру в новостройке Ачы площадью 2043 гектара, но не сдержал слово. Для этого из бюджета было выделено 2 млрд 900 млн сомов. Ничего не построили, а деньги были переведены на счета подконтрольных им строительных компаний.

Источник: газета «Майдан.kg» №01 от 06.01.2021 / стр. 4