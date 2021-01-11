В Бишкеке задержан лже-сотрудник ГКНБ

В Бишкеке задержан лже-сотрудник ГКНБ

Сотрудники столичной патрульной службы милиции совместно с сотрудниками УГКНБ по Бишкеку задержали лже-сотрудника ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

10 января 2021 года примерно в 14:55 на пересечении улиц Токомбаева и Нуркамала Бишкека сотрудники патрульной службы милиции остановили автомобиль Toyota Camry из-за отсутствия госномера.

При проверке соответствующих документов на автомобиль пассажир, который сидел на заднем сидении Б.А., представился сотрудником ГКНБ и предъявил удостоверение сотрудника Государственного комитета национальной безопасности.

В ходе разбирательств сотрудники УПСМ установили, что удостоверение является поддельным.

Б.А. был доставлен в УВД Октябрьского района Бишкека для дальнейшего разбирательства, автомобиль водворен на штрафстоянку.

Источник: reporter.kg