В Бишкеке задержан лже-сотрудник ГКНБ
Сотрудники столичной патрульной службы милиции совместно с сотрудниками УГКНБ по Бишкеку задержали лже-сотрудника ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
10 января 2021 года примерно в 14:55 на пересечении улиц Токомбаева и Нуркамала Бишкека сотрудники патрульной службы милиции остановили автомобиль Toyota Camry из-за отсутствия госномера.
При проверке соответствующих документов на автомобиль пассажир, который сидел на заднем сидении Б.А., представился сотрудником ГКНБ и предъявил удостоверение сотрудника Государственного комитета национальной безопасности.
В ходе разбирательств сотрудники УПСМ установили, что удостоверение является поддельным.
Б.А. был доставлен в УВД Октябрьского района Бишкека для дальнейшего разбирательства, автомобиль водворен на штрафстоянку.
Источник: reporter.kg
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