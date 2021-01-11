В Токмоке произошло тройное убийство

В Токмоке произошло тройное убийство

Оперативниками ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмок по горячим следам раскрыто тройное убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

9 января 2021 года в дежурную часть ОВД города Токмок поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из домов города Токмок нанесли телесные повреждения хозяину дома. По данному факту незамедлительно был осуществлён выезд следственно-оперативной группы. По приезде сотрудников милиции были обнаружены трое мужчины с различными телесными повреждениями, где в последующем один из них скончался от телесных повреждений в ходе оказания первой медицинской помощи со стороны экипажа скорой помощи, а двое других скончались в реанимационном отделении территориальной больницы.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками милиции были обнаружены следы борьбы, осколки сломанных бутылок из под водки.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст. 130(убийство) УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции были установлены личности двух мужчин: Э.Т., 1981 года рождения, который является хозяином указанного дома, Д.А., 1988 года рождения, личность третьего в настоящее время устанавливается.

В ходе принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятия сотрудников СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмок по горячим следам в тот же день по подозрению в совершении данного преступления были задержаны К.Т., 1984 года рождения, и С.М., 1989 года рождения, которые после совершения преступления скрывались в Кеминском районе.

По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве пьяной ссоры между мужчинами, где двое подозреваемых нанесли многочисленные телесные повреждения троим погибшим, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ОВД города Токмок. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.

Источник: reporter.kg