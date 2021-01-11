МВД: Общественно-политическая ситуация в Кыргызстане стабильная

Общественно-политическая ситуация в Кыргызстане стабильная
Общественно-политическая ситуация на территории Кыргызстана стабильная и находится под контролем органов внутренних дел. Об этом сегодня, 11 января 2021 года, на пресс-конференции в пресс-центре ЦИК КР сказал заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.
Заместитель главы ведомства подчеркнул, что в период проведения досрочных выборов президента и референдума для обеспечения общественной безопасности было задействовано более 11 тыс. сотрудников милиции, которые продолжают нести службу в усиленном варианте.
На 2 426 избирательных участках обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан 5 тысяч 400 сотрудников милиции, силами которых не было допущено нарушений законности.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!