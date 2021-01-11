МВД: Общественно-политическая ситуация в Кыргызстане стабильная

Общественно-политическая ситуация в Кыргызстане стабильная

Общественно-политическая ситуация на территории Кыргызстана стабильная и находится под контролем органов внутренних дел. Об этом сегодня, 11 января 2021 года, на пресс-конференции в пресс-центре ЦИК КР сказал заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

Заместитель главы ведомства подчеркнул, что в период проведения досрочных выборов президента и референдума для обеспечения общественной безопасности было задействовано более 11 тыс. сотрудников милиции, которые продолжают нести службу в усиленном варианте.

На 2 426 избирательных участках обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан 5 тысяч 400 сотрудников милиции, силами которых не было допущено нарушений законности.

Источник: Кабар