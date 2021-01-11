В call-центр правительства поступило чуть больше 40 звонков – Мамытканов

По его словам, на прошлых выборах в парламент этот показатель достигал 500 звонков.
На горячую линию call-центра правительства по вопросам проведения выборов поступило более 40 звонков. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.
По его словам, на прошлых выборах в парламент этот показатель достигал 500 звонков.
«Сейчас поступило в 10 раз меньше звонков, это хороший показатель. Самое больше вопросов задавались по форме 2, некоторые звонки касались вопросов паспортов. Все вопросы касались выборного процесса, и не один вопрос не касался организационных моментов, например, вопросов электричества, интернета, санитарных требований и т.д.», - сказал Мамытканов.
Он отметил, что выборный процесс идет своим чередом.
Напомним, номера телефонов call-центра- 66 28 58, 66 28 51, 96 14 54, 96 03 11 и факс аппарат 0312 66 61 97.
Источник: Кабар.кж
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