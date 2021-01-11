Член ЦИК пояснил, в каком случае референдум будет признан несостоявшимся

Для президентских выборов порога явки нет.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев пояснил 24.kg, в каком случае референдум будет признан несостоявшимся.

По его словам, это произойдет, если явка не достигнет 30 процентов от общего числа избирателей.

«Для президентских выборов порога явки нет. Для того чтобы выборы были признаны несостоявшимися, должны быть иные основания. В частности, грубые нарушения на большинстве участков, повлиявшие на волеизъявление, и итоги на них должны быть аннулированы», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Отметим, что сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления. Наблюдатели отмечают рекордно низкую явку.

На 18.00 процент пришедших на участки составляет 26,59 процента. Напомним, что число пришедших на референдум и выборы будет подсчитываться отдельно.

Источник: 24.кж

