Во Владивостоке избиратели отдали большинство голосов Жапарову и Мадумарову

Всего за рубежом созданы 48 участков.

Во Владивостоке голосование завершилось в 16.00 по бишкекскому времени.

По предварительным данным, проголосовали 234 избирателя. Большинство из них — 163 человека — отдали голоса за Садыра Жапарова. На втором месте Адахан Мадумаров. За него проголосовали 52 человека.

Всего за рубежом созданы 48 участков. В окончательные списки избирателей за рубежом включены 49 тысяч 481 избиратель.

По состоянию на 16.00 по бишкекскому времени общая явка избирателей за рубежом составила 7 тысяч 384 человека.

Напомним, что сегодня в Кыргызстане проходит референдум по определению формы правления.

Источник: 24.кж