В центре Каракола в точке быстрого питания произошел взрыв. Погибла девушка

В центре Каракола в одной из точек быстрого питания взорвался газовый баллон.

В результате происшествия один человек погиб. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пользователь Алена Хоменко. Она также опубликовала видео, снятое очевидцами на месте происшествия.

«У кого-то выборы, а у нас беда. В центре Каракола произошел пожар. Взорвался газовый баллон в фастфуде. Погибла девушка. Вот вам и результат моратория на проверку частного бизнеса», — написала Хоменко.

В пресс-службе МЧС 24.kg подтвердили эту информацию. Сообщение о возгорании на улице Горького поступило в службу в 15.16, в 15.42 огонь был полностью потушен.

«В результате взрыва погибла 20-летняя девушка. Еще шесть человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы. По факту случившегося начато расследование», — сообщили в МЧС.

Напомним, 4 января схожее происшествие произошлов Таласской области. В результате взрыва в точке быстрого питания пострадали 11 человек, 32-летняя женщина получила 82 процента ожогов тела.

Источник: 24.кж