Умер депутат Верховного Совета Киргизской ССР Абдыгапар Салибаев

Умер депутат Верховного Совета Киргизской ССР Абдыгапар Салибаев

На 79 году жизни 9 января скончался депутат Верховного Совета Киргизской ССР Абдыгапар Салибаев. Об этом сообщили родственники.

Салибаев родился в 1942 году в селе Акман Базар-Коргонского района. В 1962 году окончил ветеринарный техникум, в 1968 году — сельскохозяйственный институт. Работал ветеринаром , председателем колхоза.

С 1980 по 1990 годы работал первым секретарем Сузакского райкома партии. Также работал на должности заместителя министра сельского хозяйства. Депутат Верховного совета Киргизской ССР.

Отец 5 детей — 3 дочерей и 2 сыновей.

Похороны пройдут сегодня, 10 января, на Ала-Арчинском кладбище.

Источник: Элгезит