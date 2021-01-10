Умер депутат Верховного Совета Киргизской ССР Абдыгапар Салибаев
На 79 году жизни 9 января скончался депутат Верховного Совета Киргизской ССР Абдыгапар Салибаев. Об этом сообщили родственники.
Салибаев родился в 1942 году в селе Акман Базар-Коргонского района. В 1962 году окончил ветеринарный техникум, в 1968 году — сельскохозяйственный институт. Работал ветеринаром , председателем колхоза.
С 1980 по 1990 годы работал первым секретарем Сузакского райкома партии. Также работал на должности заместителя министра сельского хозяйства. Депутат Верховного совета Киргизской ССР.
Отец 5 детей — 3 дочерей и 2 сыновей.
Похороны пройдут сегодня, 10 января, на Ала-Арчинском кладбище.
Источник: Элгезит
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