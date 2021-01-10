Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от Камчи Кольбаева автомобиль

Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от Камчи Кольбаева автомобиль

Чемпионка мира по борьбе Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от криминального авторитета Камчи Кольбаева автомобиль. Об этом она написала на своей странице Instagram.

«Сегодня захотелось написать о брате Камчи Кольбаеве, который поддерживал меня все это время. Я решила рассказать о его подарке. После успешного выступления на мировом чемпионате в Париже в 2017 году он подарил мне новую автомашину Toyota C-HR. Если честно, в тот год я получила травму и была подавлена, но вы (Кольбаев) единственный, кто поддержал и мотивировал меня покорять новые вершины. Благодарю вас за всю вашу поддержку», — написала чемпионка.

https://www.instagram.com/p/CJ1CT-EpbkK/?utm_source=ig_embed

Источник: 24.kg