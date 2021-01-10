Ученые нашли способ худеть во сне

Ученые нашли способ худеть во сне

Ученые обнаружили продукт, помогающий организму активнее провоцировать расщепление жиров даже во сне.

Употребление двух чашек чая улун в день стимулирует расщепление жиров во время сна, пишут "Известия" со ссылкой на исследование ученых из японского Цукубского университета.

Ученые отмечают, что в улуне соединились свойства зеленого и черного чая. Он содержит кофеин, влияющий на энергетический обмен и увеличивающий частоту сердечных сокращений. Влияние чая улун на энергетический и жировой обмен изучалось в группе здоровых добровольцев. Специалисты обнаружили, что напиток на 20 процентов активнее провоцировал расщепление жиров, чем у контрольной группы. Улун продолжал свое действие, даже пока участники спали.

При этом эксперты напомнили, что для похудения в первую очередь необходимо наладить питание.

Источник: ru.sputnik.kg