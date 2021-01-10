На сколько подорожают отопление и электричество при переводе ТЭЦ на газ
Компания "Электрические станции", курирующая ТЭЦ Бишкека, оценила перевод теплоэлектроцентрали на газ.
ТЭЦ Бишкека технически готова к переводу на газ, сообщила пресс-служба ОАО "Электрические станции".
По поручению правительства ОАО прорабатывает вопрос перевода столичной теплоцентрали на газ. Компания отмечает, что для бесперебойной работы ТЭЦ на этом виде топлива необходимым условием является стабильная поставка газа в Кыргызстан со стабильным давлением в газотрубопроводах.
"Предварительные расчеты показывают, что это приведет к удорожанию себестоимости выпускаемой продукции (тепловая энергия, горячее водоснабжение, электрическая энергия, пар) не меньше, чем в два раза", — говорится в сообщении.
Компания готова передать ТЭЦ Бишкека на баланс мэрии с дальнейшим субсидированием тарифа для населения и проработкой решения о льготном тарифе на газ для ТЭЦ.
Источник: sputnik.kg
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