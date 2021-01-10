Жанар Акаев опроверг информацию о том, что избил жену
Депутат Жанар Акаев опроверг информацию о том, что избил свою жену. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
- Дорогие друзья! Особенно журналисты. Информация о том, что Жанар Акаев избил жену, полностью не соответствует действительности. Это невозможно. Какой источник сообщил об этом и на каком основании? Или пригласить каждого из вас домой? Подчеркну, этого никогда не было и не будет", - написал Акаев.
Источник: vb.kg
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