Жанар Акаев опроверг информацию о том, что избил жену

Жанар Акаев опроверг информацию о том, что избил жену

Депутат Жанар Акаев опроверг информацию о том, что избил свою жену. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

- Дорогие друзья! Особенно журналисты. Информация о том, что Жанар Акаев избил жену, полностью не соответствует действительности. Это невозможно. Какой источник сообщил об этом и на каком основании? Или пригласить каждого из вас домой? Подчеркну, этого никогда не было и не будет", - написал Акаев.

Источник: vb.kg