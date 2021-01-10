За вымогательство $250 тыс. задержаны Мелис Аспеков и Улан Джураев
Задержанными по подозрению в вымогательстве $250 тыс. оказались активист Мелис Аспеков и блогер Улан Джураев. Об этом VB.KG сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать для них меру пресечения на время следствия.
Ранее сообщалось, что активисты вымогали четверть миллиона долларов у руководства "Кыргыз Темир Жолу", в обмен на обещание не устраивать митинги против них и не привлекать внимание правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что ГСБЭП обнаружило ряд финансовых нарушений на предприятии "Кыргыз Темир Жолу".
Источник: vb.kg
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