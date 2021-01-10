Жена депутата Жанара Акаева обвинила его в побоях

В УВД Ленинского района данный факт подтвердился.
Депутат Жанар Акаев избил свою жену в ходе семейной ссоры. На вызов в дом депутата прибыли сотрудники милиции. Об этом VB.KG сообщили в правоохранительных органах.
В УВД Ленинского района данный факт подтвердился.
"8 января 2021 года примерно в 13:30 часов в службу "102" ГУВД г.Бишкек поступил вызов о семейном насилии в доме расположенного по улице Турусбекова. На место происшествия незамедлительно выехал ближайший экипаж столичной патрульной службы милиции, где по приезду гражданка К.Ж. обратилась за помощью к сотрудникам милиции, указав что ее дома избил супруг. После чего гражданка К.Ж. обратилась с письменным заявлением в УВД Ленинского района с просьбой принять меры в отношении своего мужа Ж.А", - говорится в сообщении пресс-службы.
В своем заявлении она написала, что в этот день примерно в 10:00 часов находясь внутри дома, супруг вступил с ней в ссору, после чего возникла словесная перепалка и он выражаясь нецензурными словами, ударил ее в область шеи и несколько раз пнул по ногам, во время конфликта у заявительницы сломался ноготь пальца руки и пошла кровь.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 75 (Насилие в семье) Кодекса Кыргызской Республики о проступках, назначены все необходимые судмедэкспертизы.
Источник: vb.kg
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