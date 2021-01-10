ГКНБ: Люди, призывающие к насильственному захвату власти, будут наказаны

Люди, призывающие к насильственному захвату власти, будут наказаны
В Сети распространилась информация об организации революции после президентских выборов
ГКНБ проводит проверку по факту распространения в соцсетях аудиозаписей диалогов отдельных политиков, кандидатов в президенты и их сторонников об организации революции, а также о проведении массовых акций протеста после президентских выборов и референдума на территории Кыргызской Республики.
По итогам проверки материалы будут направлены на судебно- фоноскопическую и филолого-политологическую экспертизы.
В результате вышеуказанных экспертиз будет дана юридическая оценка действиям лиц, призывающих к насильственному захвату власти.
Необходимо отметить, что, согласно Уголовному кодексу, действия, направленные на насильственный захват власти, влекут за собой уголовную ответственность.
В этой связи ГКНБ призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в социальных сетях и интернет-пространстве и своевременно сообщать о возможных фактах правоохранительным органам.
Пресс-служба ГКНБ
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