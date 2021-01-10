(Фото) В мэрии Бишкека обсудили ситуацию со смогом. Что решили?

В мэрии Бишкека обсудили ситуацию со смогом. Что решили?

В мэрии Бишкека состоялась встреча общественности и экспертного экологического сообщества по вопросу смога в столице и путям решения данной проблемы.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, экспертное экологическое сообщество обозначило причины возникновения смога в столице и обсудило срочные, среднесрочные, а также перспективные пути решения вопроса.

«Так, при мэрии Бишкека создан экологический совет под председательством вице-мэра по ЖКХ Жамалбек Ырсалиева для стратегического планирования развития столицы. Совет будет механизмом взаимодействия городских служб и экспертов в соответствующей сфере»,- говорится в сообщении.

Городские власти также указали, что поступили предложения по реформе городского транспорта в пользу экодружелюбных видов авто, внедрения специализированных режимов движения транспорта и введения обязательного экологического техосмотра на предмет наличия катализаторов.

Кроме того, исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин презентовал ряд мероприятий по озеленению столицы, среди них введение моратория на вырубку деревьев, повышение эффективности расходов городского бюджета, направленных на приобретение посадочного материала, адаптированного для защиты города (деревья, кустарники).

Отмечается, что также был рассмотрен один из самых важных вопросов - переход ТЭЦ Бишкек, столичных котельных и жилого сектора на альтернативный вид топлива.

«Мы обсудили возможные пути «безболезненного» перехода жилых массивов на газ, среди них: фискальные послабления для домохозяйств, которые будут пользоваться передовыми технологиями отопления, программы по утеплению домов и др.», - указали в столичной мэрии.

В свою очередь и.о. премьер-министра Артём Новиков, который также принимал участие в обсуждении, добавил, что необходимо принятие мер по планировке города с учетом розы ветров, перспективного плана озеленения и продуваемости города.

В обсуждении также приняли участие депутаты ЖК КР, председатель Бишкекского городского Кенеша Жаныбек Абиров, вице-мэр столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаева, специалисты государственных и городских служб, представители общественных объединений, эксперты и аналитики в области экологии и здоровья.

Источник: Кабар