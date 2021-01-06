Кадыр Кошалиев, общественный деятель: «Институт народного курултая — особое, феноменальное явление»

Кадыр Кошалиев, общественный деятель: «Институт народного курултая — особое, феноменальное явление»

— Какие особенности нового Основного закона вы выделите?

— Будут решены важные, судьбоносные вопросы для страны. Речь о предстоящих президентских выборах и конституционной реформе. Народ сам хочет перемен в жизни. В прошедшие годы парламентское правление вылилось в коллективную безответственность. Кроме того, ученые говорят о том, как на Востоке важна личность лидера, а на Западе работает другая система. Есть определенные аргументы. Мы с Востока, поэтому один человек должен взять на себя ответственность, работать, совещаясь с народом. Мы говорим совещаясь, потому что в новую Конституцию внедряется Институт народного курултая. Это неспроста. Это барьер, который не допустит установление «Ханститутции», чего боится общественность. Неважно, какую форму правления мы выбираем, президентскую или парламентскую, надо внедрять народный контроль. Это особое, феноменальное явление, которое вынудит ветви власти работать для народа.

— В то же время есть те, кто говорит, что мы ничего не добились за десять лет парламентского правления в стране.

— Да, на протяжении десяти лет мы назывались парламентской республикой, но менталитет взял верх. Было беспорядочное, смешанное правление. Президенты меняли расклад в свою пользу. Мы не увидели полноценный парламентаризм. Но даже полноценный парламентаризм противоречил бы природе кыргызского народа. Мы склоняемся в сторону президентского правления потому, что будет лучше, если ответственность будет возложена на одного человека. Я хочу отметить, что в новый Основной закон внедряются рычаги, не допускающие самоуправство.

— Почему все больше людей выступают против нового Основного закона?

— У политиков, которые финансируются из-за границы, например у Текебаева и Отунбаевой, есть деньги, средства массовой информации, у них широкие возможности. Пользуясь этим, в последнее время они берут реванш. Внешние силы могут намеренно устроить беспорядки ближе к выборам. Нам нужно самим выбирать будущее, а не спрашивать совета у других.

Источник: газета «Майдан.kg» №1 от 06.01.2021 / стр. 6