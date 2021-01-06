Кыргызстан ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС
Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, подписанного 29 мая 2019 года в городе Нур-Султан». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 2 декабря 2020 года.
Ратифицируемым Протоколом в пункт 2 статьи 321 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вносятся изменения, уточняющие перечень лиц, личный багаж которых не подлежит таможенному досмотру при пересечении таможенной границы ЕАЭС.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Источник: Кабар
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