Кыргызстан ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Кыргызстан ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, подписанного 29 мая 2019 года в городе Нур-Султан». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 2 декабря 2020 года.

Ратифицируемым Протоколом в пункт 2 статьи 321 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вносятся изменения, уточняющие перечень лиц, личный багаж которых не подлежит таможенному досмотру при пересечении таможенной границы ЕАЭС.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Источник: Кабар