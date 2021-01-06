«Финпол» занялся смогом. Началось следствие в отношении ответственных лиц ТЭЦ Бишкека

«Финпол» занялся смогом. Началось следствие в отношении ответственных лиц ТЭЦ Бишкека

ГСБЭП устанавливает причины выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух

ГСБЭП (Финансовая полиция) начала досудебное производство в отношении ответственных лиц ТЭЦ Бишкека по факту установления причин выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) УК КР.

Пресс-служба ГСБЭП