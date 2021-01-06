Выборы президента и референдум. Больше всего избирателей в Ошской области

Меньше избирателей в процентном соотношении в Бишкеке.
Окончательные списки избирателей на досрочные выборы президента и на референдум сформированы 2 января и вывешены на всех избирательных участках страны, а также на электронном портале избирателей «Тизме» (tizme.gov.kg). Об этом сообщает ЦИК.
В них на основе данных Единого государственного реестра населения включено 3 миллиона 563 тысячи 574 человека.
Больше всего избирателей в Ошской области — 20 процентов от числа всех избирателей. Затем идут Джалал-Абадская, Чуйская и город Бишкек. Меньше 4 процентов от числа всех избирателей в городе Оше и Таласской области.
В ЦИК напомнили, что список избирателей на досрочные выборы и список участников референдума на 10 января является идентичным по содержанию. Но учет числа принявших участие будет вестись в день голосования раздельно.
Если же считать избирателей в процентах от числа населения, то лидирует Нарынская область — из 289 тысяч 621 жителя области 198 тысяч 697 (68 процентов) — это граждане старше 18 лет, то есть обладающие активным избирательным правом.
Меньше избирателей в процентном соотношении в Бишкеке. В столице из 1 миллиона 53 тысяч 915 прописанных граждан избирателями являются лишь 414 тысяч 575 человек, это 39,34 процента.
Источник: 24.кж
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