АНК: Заявление Минэкономики о возможном росте цен на ГСМ безосновательно и некорректно

Заявление Министерства экономики Кыргызстана о возможном росте цен на ГСМ в связи с введением Технического регламента безосновательно и некорректно.

Об этом заявили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК).

Ранее в СМИ сообщалось, что Минэкономики прогнозирует рост цен ГСМ в Кыргызстане на 7-15 сомов в связи с введенным с августа запрета на реализацию бензина классом ниже «евро 5».

В АНК отметили, что на территории Кыргызстана уже на протяжении 5 лет, еще до вступления в силу Технического регламента ЕАЭС, ведется реализация нефтепродуктов классов К4 и К5 (аналог «евро 4» и «евро 5»). При этом, разница в цене топлива класса К5 с неклассовым топливом составляет в среднем меньше 1 сома в расчете на 1 литр топлива.

«В связи с этим считаем заявление Министерства экономики о возможном росте цен в связи с введением Технического регламента безосновательным и некорректным. Обнародованное заявление не содержит четких расчетов и доказательств, в связи, с чем Ассоциация обращается к Министерству с просьбой представить общественности расчеты, на основании которых было сделано данное», - говорится в сообщении.

АНК обращается с просьбой к Минэкономики КР не вводить общественность в заблуждение и не создавать предпосылок для необоснованного роста цен на другие продукты.

«Более того, необходимо подчеркнуть, что Министерство экономики противоречит своим неоднократным заявлениям относительного того, что Технический Регламент ТР ТС 013/2011 вступил в законную силу с 12 августа 2019 на территории республики в отношении импорта ГСМ. Почему в таком случае, цена на ГСМ не выросла еще в 2019 году?», - отметили в АНК.

Ассоциация нефтетрейдеров последовательно выступает за полный запрет импорта топлива К2 и К3, и в своих обращениях в Минэкономики просит определить круг лиц, которым будет предоставлена отсрочка – это местные НПЗ, которым необходимо время на модернизацию.

Более того, учитывая социальный характер деятельности местных нефтеперерабатывающих заводов, Ассоциация нефтетрейдеров со своей стороны, официально внесла проект решения Коллегии ЕЭК в обновленной редакции, в котором четко обозначено, что продление сроков ввода касается только местных НПЗ.

Источник: Кабар.кж