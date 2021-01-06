В колонии Джалал-Абада женщина пыталась передать осужденному мужу деньги

В Джалал-Абаде пресечена попытка пронести денежные средства в колонию, сообщает пресс-служба ГСИН.

По данным ведомства, 5 января 2021 года примерно в 12:25 в учреждении №10 ГСИН, которое находится в городе Джалал-Абад, была задержана супруга одного из осужденных, уроженка Баткенской области, гражданка М.А., которая пыталась пронести на территорию колонии запрещенные вещи.

Так, гражданка М.А., которая прибыла на краткосрочное свидание с мужем Ш.Ч., была ознакомлена со списком запрещенных предметов и была предупреждена об ответственности по статье 166 Кодекса КР «О проступках» - Передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях системы исполнения наказаний, следственных изоляторах.

После чего гражданка М.А. сотовый телефон с зарядным устройством и 70 сомов оставила на пропускном пункте учреждения и утверждала, что больше запрещенных предметов у нее не имеется.

В комнате досмотра во время обыска у нее в куртке был обнаружен черный пакет, внутри которого были 6 банкнот номиналом 5 тыс. рублей, 1 банкнота 1 тыс. сом и 3 банкноты 100 сомов. Общая сумма изъятых денежных средств составило 40 тыс. рублей и 1300 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в журнале учета информаций, собранные материалы переданы следователю ГСИН. В настоящее время ведется досудебное расследование.

Источник: Кабар.кж