В городе Ош милиция проверяет факт подмены ребенка в местном роддоме

В Оше милиция проверяет факт подмены ребенка в городском роддоме.

Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что 5 января на пульт 102 поступило сообщение от гражданки Э.С. о том, что в медучреждении якобы подменили ребенка.

«В частности, звонившая заявила, что 3 января ее сестра З.Д., 1995 года рождения, родила мальчика. Ребенка поместили в специальный бокс, но на нем была надпись о том, что там лежит девочка. В связи с этим у родителей возникли подозрения о подмене ребенка. Однако родственники отказались писать заявление в милицию», — сказали в УВД.

Главный врач Ошского городского роддома Дамира Ташмаматова сообщила, что девушка является гражданкой Таджикистана. Она поступила в медучреждение 4 января в 1.17 в тяжелом состоянии.

«При поступлении было принято решение о неотложной операции. Родилась девочка весом 1 килограмм 830 граммов. В операции участвовало более 10 человек, поскольку и мать, и ребенок находились в тяжелом состоянии. Подмены ребенка быть не может, поскольку у нас везде установлены камеры видеонаблюдения, во всех журналах имеется запись о том, во сколько родился ребенок, его поле и весе», — добавила Дамира Ташмаматова.

Она отметила, что при желании родители могут сдать ДНК-анализы в Бишкеке, но в настоящий момент мать и отец не отказываются от ребенка.

«Женщине во время операции пришлось делать переливание крови, плазмы. Сейчас ее состояние стабилизировалось, а ребенок в тяжелом состоянии. О подмене ребенка говорит только сестра роженицы, но в день операции ее не было. Мы не против того, чтобы родители сдали ДНК-анализы, их делают в столице», — заключила Дамира Ташмаматова.

Источник: 24.кж