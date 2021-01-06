Милиция не допустит повторения октябрьских событий после выборов – замминистра МВД

Замглавы МВД отметил, что Министерством полностью разработан План действий по недопущению повторения октябрьских событий 2020 года.
Милиция не допустит повторения октябрьских событий после президентских выборов. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил заместитель министра внутренних дел КР, полковник милиции Октябрь Урмамбетов.
По его словам, на сегодняшний день общественно-политическая ситуация в КР стабильная. «У нас есть информация, что могут быть попытки провокации и дестабилизации ближе к выборам и после. На данный момент мы проводим проверку. Но сказать, что конкретные кандидаты намерены предпринять такие попытки мы не можем», - сказал он.
Пресс-секретарь МВД Бакыт Сеитов заявил, что таких фактов по внутренним каналам поступает много, но пока открыто говорить о них ведомство не может.
Замглавы МВД отметил, что Министерством полностью разработан План действий по недопущению повторения октябрьских событий 2020 года. «Правоохранительные органы и народ этого не допустит, и у милиции достаточно сил и средств для недопущения дестабилизации. Мы применять силу не будем», - заверил Урмамбетов отвечая на вопросы СМИ.
Источник: Кабар.кж
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