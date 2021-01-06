Кыргызстан занимает 4 место по объему товарооборота между Ираном и странами ЕАЭС, - посол Ирана С.Харрази

Прошлый год был не таким хорошим в сфере товарооборота между Ираном и Кыргызстаном.
Хотя экономические и торговые взаимодействия между двумя странами в начале и середине прошлого года сокращались из-за вспышки коронавируса и закрытия транспортных и коммуникационных маршрутов, но в конце прошлого года была относительно хорошая динамика в торговле между двумя странами. Об этом сказал сегодня, 6 января, посол Ирана в Кыргызстане Саид Харрази на пресс-конференции в Бишкеке.
«Конечно, такой объем торговли не устраивает обе стороны и мы считаем, что потенциал отношений между двумя странами намного превышает этот объем», - сказал он.
Прошлый год был не таким хорошим в сфере товарооборота между Ираном и Кыргызстаном.
«Мы были свидетелями, что наш товарооборот уменьшился, но два года до этого примерно товарооборот составлял от $60 до $70 млн», - сказал он.
В свете того, что был подписан договор по созданию зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, с октября 2019 года по октябрь 2020 года товарооборот между нашими странами составил чуть больше $45 млн, то есть Кыргызстан занимает 4 место по объему товарооборота между Ираном и этими странами союза.
Естественно, надо учитывать то, что больше 6 месяцев этого периода приходилось на период распространения коронавируса, и скорее всего, в связи с этим не было увеличения товарооборота», - рассказал он.
Источник: Тазабек
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!