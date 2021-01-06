Кыргызстан занимает 4 место по объему товарооборота между Ираном и странами ЕАЭС, - посол Ирана С.Харрази

Прошлый год был не таким хорошим в сфере товарооборота между Ираном и Кыргызстаном.

Хотя экономические и торговые взаимодействия между двумя странами в начале и середине прошлого года сокращались из-за вспышки коронавируса и закрытия транспортных и коммуникационных маршрутов, но в конце прошлого года была относительно хорошая динамика в торговле между двумя странами. Об этом сказал сегодня, 6 января, посол Ирана в Кыргызстане Саид Харрази на пресс-конференции в Бишкеке.

«Конечно, такой объем торговли не устраивает обе стороны и мы считаем, что потенциал отношений между двумя странами намного превышает этот объем», - сказал он.

Прошлый год был не таким хорошим в сфере товарооборота между Ираном и Кыргызстаном.

«Мы были свидетелями, что наш товарооборот уменьшился, но два года до этого примерно товарооборот составлял от $60 до $70 млн», - сказал он.

В свете того, что был подписан договор по созданию зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, с октября 2019 года по октябрь 2020 года товарооборот между нашими странами составил чуть больше $45 млн, то есть Кыргызстан занимает 4 место по объему товарооборота между Ираном и этими странами союза.

Естественно, надо учитывать то, что больше 6 месяцев этого периода приходилось на период распространения коронавируса, и скорее всего, в связи с этим не было увеличения товарооборота», - рассказал он.

Источник: Тазабек

