ГКНБ: Здание предприятия «Эркин-Тоо» незаконно выведено из госсписка памятников истории и культуры

Здание предприятия «Эркин-Тоо» незаконно выведено из госсписка памятников истории и культуры

АКС ГКНБ установлено, что должностные лица Министерства культуры, информации и туризма КР незаконно вывели из Государственного списка памятников истории и культуры здание газетно-книжного полиграфического предприятия «Эркин-Тоо».

Как сообщает пресс-служба ГКНБ КР, в рамках досудебного производства установлены факты злоупотребления должностным положением ответственными работниками Минкультуры при рассмотрении вопросов по выводу зданий и прилегающих земельных участков из госсписка памятников истории и культуры.

Так, постановлением правительства КР от 20 августа 2002 года №568 «Здание газетно-книжного полиграфического предприятия «Эркин-Тоо» (бывший дом печати, в годы Великой Отечественной войны формировалась 163-я стрелковая бригада, расположен в т.н. «золотом квадрате» Бишкека), был включен в Государственный список памятников истории и культуры КР республиканского значения.

В ГКНБ отмечают, что согласно Закона КР «Об охране и использовании историко-культурного наследия» — снос, перемещение, перестройка, изменение объектов историко-культурного наследия допускаются только по разрешению правительства КР.

Однако в 2015 году акционеры ОАО «Эркин-Тоо», вступив в сговор с должностными лицами Минкультуры и представителями одной из строительных компаний, в целях возведения на указанном земельном участке высотных жилых домов и извлечения материальной выгоды незаконно вывели из госсписка памятников истории и культуры здание предприятия «Эркин-Тоо».

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по возврату здания ОАО «Эркин-Тоо» в Государственный список памятников истории и культуры, отметили в ГКНБ.

Источник: Элгезит