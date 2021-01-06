"За массовое отравление бишкекчан должен ответить Атамбаев и бывшие мэры"

"За массовое отравление бишкекчан должен ответить Атамбаев и бывшие мэры"

За отравление атмосферы в Бишкеке необходимо привлечь к ответственности бывшего президента Алмазбека Атамбаева и ряд должностных лиц, в том числе и бывших мэров столицы. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился известный журналист и блогер Семетей Аманбеков.

По его словам, всех этих лиц можно привлечь по статье "Экоцид".

"Вот так выглядят фильтры очистителя воздуха в Бишкеке через короткое время использования. Это массовое отравление горожан.

Считаю, что правоохранительные органы должны привлечь к ответу по статье 388 "Экоцид": "Массовое уничтожение флоры или фауны, отравление атмосферы или водных ресурсов, а равно совершение иных действий, которые могут привести или привели к экологической катастрофе, - наказываются лишением свободы VI категории".

Бывшего президента Атамбаева и ряд его должностных лиц, которые заранее зная о вреде нового ТЭЦ, об отсутствии фильтров и т.п., допустили реконструкцию в коррупционных целях. Ряд мэров ( Иса Омуркулова, Кулматова, Албека Ибраимова и др) и должностных лиц, которые в преступном сговоре выдавали разрешения на строительство "элиток" во вред экологии и "розе ветров". Ряд должностных лиц, которые проворачивали коррупционные схемы и завозили некачественный, радиоактивный уголь в ТЭЦ Бишкек. Ряд должностных лиц Экотехинспекции и ряда других контролирующих органов, которые допускают продажу некачественного угля, позволяют топить бани, сауны, шинами, отходами швейной промышленности. Ряд должностных лиц, которые допускают ввоз некачественного ГСМ в республику", - написал Аманбеков.

Источник: vb.kg