"За массовое отравление бишкекчан должен ответить Атамбаев и бывшие мэры"
За отравление атмосферы в Бишкеке необходимо привлечь к ответственности бывшего президента Алмазбека Атамбаева и ряд должностных лиц, в том числе и бывших мэров столицы. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился известный журналист и блогер Семетей Аманбеков.
По его словам, всех этих лиц можно привлечь по статье "Экоцид".
"Вот так выглядят фильтры очистителя воздуха в Бишкеке через короткое время использования. Это массовое отравление горожан.
Считаю, что правоохранительные органы должны привлечь к ответу по статье 388 "Экоцид": "Массовое уничтожение флоры или фауны, отравление атмосферы или водных ресурсов, а равно совершение иных действий, которые могут привести или привели к экологической катастрофе, - наказываются лишением свободы VI категории".
- Бывшего президента Атамбаева и ряд его должностных лиц, которые заранее зная о вреде нового ТЭЦ, об отсутствии фильтров и т.п., допустили реконструкцию в коррупционных целях.
- Ряд мэров ( Иса Омуркулова, Кулматова, Албека Ибраимова и др) и должностных лиц, которые в преступном сговоре выдавали разрешения на строительство "элиток" во вред экологии и "розе ветров".
- Ряд должностных лиц, которые проворачивали коррупционные схемы и завозили некачественный, радиоактивный уголь в ТЭЦ Бишкек.
- Ряд должностных лиц Экотехинспекции и ряда других контролирующих органов, которые допускают продажу некачественного угля, позволяют топить бани, сауны, шинами, отходами швейной промышленности.
- Ряд должностных лиц, которые допускают ввоз некачественного ГСМ в республику", - написал Аманбеков.
Источник: vb.kg
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