В некоторых районах Кыргызстана были сбои с электроэнергией. НЭСК назвала причину

«В 17:59 включен в транзит ЛЭП-530 (в казахской энергосистеме) иии с кыргызской энергосистемы снято регулирования частоты.

Отключение электроэнергии в некоторых районах Кыргызстана произошло из-за сбоя работы в энергосистеме Узбекистана, сообщается на сайте Национальной электрической сети Кыргызстана.

По данным ведомства, 5 января в 17:43 объединенная энергосистема Центральной Азии отделилась от единой энергосистемы севера Казахстана. Частота в энергосистеме снижалась до срабатывания автоматической частотной разгрузки (АЧР). Причиной стал перебор электроэнергии Узбекской энергосистемой.

«В 17:59 включен в транзит ЛЭП-530 (в казахской энергосистеме) иии с кыргызской энергосистемы снято регулирования частоты.

В 18:15 включена в транзит ЛЭП-532, ЛЭП-539. Электроснабжение потребителей, отключенных от АЧР, было оперативное восстановлено. Приносим извинения за возникшие неудобства», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар.кж