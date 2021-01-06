В некоторых районах Кыргызстана были сбои с электроэнергией. НЭСК назвала причину

«В 17:59 включен в транзит ЛЭП-530 (в казахской энергосистеме) иии с кыргызской энергосистемы снято регулирования частоты.
Отключение электроэнергии в некоторых районах Кыргызстана произошло из-за сбоя работы в энергосистеме Узбекистана, сообщается на сайте Национальной электрической сети Кыргызстана.
По данным ведомства, 5 января в 17:43 объединенная энергосистема Центральной Азии отделилась от единой энергосистемы севера Казахстана. Частота в энергосистеме снижалась до срабатывания автоматической частотной разгрузки (АЧР). Причиной стал перебор электроэнергии Узбекской энергосистемой.
«В 17:59 включен в транзит ЛЭП-530 (в казахской энергосистеме) иии с кыргызской энергосистемы снято регулирования частоты.
В 18:15 включена в транзит ЛЭП-532, ЛЭП-539. Электроснабжение потребителей, отключенных от АЧР, было оперативное восстановлено. Приносим извинения за возникшие неудобства», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар.кж
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