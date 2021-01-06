Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился, но остается нездоровым

В 8.30 статус города отмечен как «нездоровый» (Unhealthy).
В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек находится на втором месте.
В 8.30 статус города отмечен как «нездоровый» (Unhealthy). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 194 (AQI).
Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах столицы. Его обновляют ежечасно.
Посольство США в Кыргызстане также установило датчик.
Информация обновляется каждый час. На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 192 (AQI).
Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Источник: 24.кж
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