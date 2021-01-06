В Жалал-Абадской области произошло землетрясение с силой в эпицентре 3 балла

В Жалал-Абадской области 5 января в 17:33 произошло землетрясение с силой в эпицентре 3 балла.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 10 км к северо-востоку от села Тосой, в 15 км к северу от села Ак-Терек, в 30 км к юго-востоку от города Кок-Жангак, в 47 км к северо-востоку от города Жалал-Абад.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в Тосой — 3 балла, Ак-Тереке, Орказгане, Джийде, Кызыл-Тоо, Эркин-Тоо, Саломалике, Кыргызстане, Ничке-Сай, Заргере, Кайрате, Канджыга — 2,5 балла.

Источник: Акипресс

