Финансирование пенсий и пособий за 2020 год составило 47,8 млрд сомов

Финансирование пенсий и пособий за декабрь 2020 года составило 4 млрд 200,6 млн сомов.
Финансирование пенсий и пособий за 2020 год составило 47 млрд 857,6 млн сомов, сообщает пресс-служба Соцфонда КР.
Из них:
- город Бишкек —7 млрд 833,7 млн сомов;
- Чуйская область — 7 млрд 376,1 млн сомов;
- Нарынская область — 3 млрд 837,0 млн сомов;
- Иссык-Кульская область — 4 млрд 347,7 млн сомов;
- Таласская область — 1 млрд 979,0 млн сомов;
- город Ош —1 млрд 720,8 млн сомов;
- Ошская область — 8 млрд 792,1 млн сомов;
- Баткенская область — 3 млрд 825,5 млн сомов;
- Джалал-Абадская область — 8 млрд 145,8 млн сомов.
Финансирование пенсий и пособий за декабрь 2020 года составило 4 млрд 200,6 млн сомов.
Источник: Кабар.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!