Финансирование пенсий и пособий за 2020 год составило 47,8 млрд сомов

Финансирование пенсий и пособий за декабрь 2020 года составило 4 млрд 200,6 млн сомов.

Финансирование пенсий и пособий за 2020 год составило 47 млрд 857,6 млн сомов, сообщает пресс-служба Соцфонда КР.

Из них:

- город Бишкек —7 млрд 833,7 млн сомов;

- Чуйская область — 7 млрд 376,1 млн сомов;

- Нарынская область — 3 млрд 837,0 млн сомов;

- Иссык-Кульская область — 4 млрд 347,7 млн сомов;

- Таласская область — 1 млрд 979,0 млн сомов;

- город Ош —1 млрд 720,8 млн сомов;

- Ошская область — 8 млрд 792,1 млн сомов;

- Баткенская область — 3 млрд 825,5 млн сомов;

- Джалал-Абадская область — 8 млрд 145,8 млн сомов.

Финансирование пенсий и пособий за декабрь 2020 года составило 4 млрд 200,6 млн сомов.

Источник: Кабар.кж