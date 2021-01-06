ЦОНы и отделы паспортизации будут работать в праздничные и выходные дни с 9:00 до 20:00

Согласно производственному календарю правительства, 7 и 8 января являются нерабочими днями, 9 и 10 января — выходные.

ЦОНы и отделы паспортизации и регистрации населения при ГРС будут работать в праздничные и выходные дни с 9:00 до 20:00 для выдачи ID-карт гражданам. Об этом сообщила пресс-служба ГРС.

В связи с повышенным количеством обращений граждан перед выборами президента и референдумом, граждане, оформившие ранее заявку на изготовление ID-паспорта, согласно сроку изготовления и новому рабочему календарю, смогут с 7 по 10 января 2021 года с 9:00 до 20:00 получить готовые ID-карты.

Информацию о готовности ID-карты можно получить на Портале государственных услуг http://portal.srs.kg или через мобильное приложение «Услуги ГРС».

Ранее сообщалось, что согласно производственному календарю правительства, 7 и 8 января являются нерабочими днями, 9 и 10 января — выходные.

Источник: Акипресс

