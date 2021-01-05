МВД: Факт угрозы избирателям не подтвердился

Факт угрозы избирателям не подтвердился
Информация об угрозе физическим насилием в отношении избирателей Кара-Сууйского района Ошской области не нашла своего подтверждения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.
Милиция получила объяснительные от главы села Киров Карасуйского района и местных жителей.
«Они сообщили, что в село никакие спортсмены не приезжали, что информация об угрозах является недействительной. Поэтому были вызваны представители фонда «Общее дело», чтобы помочь в выяснении личности людей, отправляющих через Whatsapp недостоверную информацию», — сообщили в УВД.
Напомним, ЦИК известила о начале расследования по сигналу об угрозе физическим насилием в отношении избирателей. От Общественного фонда «Общее дело» поступила информация, согласно которой в селе Киров Кара-Сууйского района Ошской области «мужчины спортивного телосложения совершают подомовой обход и угрожают физическим насилием в случае, если кандидат в президенты Садыр Жапаров не наберет большинства голосов и не пройдет на выборах».
Источник: элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!