МВД: Факт угрозы избирателям не подтвердился

Факт угрозы избирателям не подтвердился

Информация об угрозе физическим насилием в отношении избирателей Кара-Сууйского района Ошской области не нашла своего подтверждения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Милиция получила объяснительные от главы села Киров Карасуйского района и местных жителей.

«Они сообщили, что в село никакие спортсмены не приезжали, что информация об угрозах является недействительной. Поэтому были вызваны представители фонда «Общее дело», чтобы помочь в выяснении личности людей, отправляющих через Whatsapp недостоверную информацию», — сообщили в УВД.

Напомним, ЦИК известила о начале расследования по сигналу об угрозе физическим насилием в отношении избирателей. От Общественного фонда «Общее дело» поступила информация, согласно которой в селе Киров Кара-Сууйского района Ошской области «мужчины спортивного телосложения совершают подомовой обход и угрожают физическим насилием в случае, если кандидат в президенты Садыр Жапаров не наберет большинства голосов и не пройдет на выборах».

Источник: элгезит