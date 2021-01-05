Тилека Матраимова оштрафовали на 220 тысяч сомов

Тилека Матраимова оштрафовали на 220 тысяч сомов

Суд отменил меру пресечения бывшему главе Кара-Суйского района в виде домашнего ареста

Экс-глава Кара-Суйского района Ошской области Тилек Матраимов оштрафован на 220 тысяч сомов. Об этом Vesti.kg сообщили в Ошском областном суде.

В суде напомнили, что Матраимов 6 октября минувшего года в 23:30 часов незаконно пересек государственную границу через неконтролируемые участки местности на территории Сузакского района Жалал-Абадской области. После чего пограничные подразделения задержали его на территории Узбекистана.

Отмечается, что тем самым Тилек Матраимов совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч.1 УК КР.

Так, приговором Ошского горсуда от 22 октября 2020 года Матраимов признан виновным по статье 358 ч. 1. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 200 расчетных показателей, т.е. 220 тысяч сомов.

Мера пресечения Тилеку Матраимову в виде домашнего ареста оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. После вступления данного приговора в законную силу меру пресечения в виде домашнего ареста предписано отменить.

Отметим, Тилек Матраимов является родным братом экс-зампреда ГТС Раимбека Матраимова и депутата ЖК Искендера Матраимова.

Источник: vesti.kg