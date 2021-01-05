В некоторые законодательные акты по вопросам экономической амнистии внесены изменения

В некоторые законодательные акты по вопросам экономической амнистии внесены изменения

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов подписал Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам экономической амнистии». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 23 декабря 2020 года.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.