НБКР: Средняя зарплата в 2020 году составила 18 тыс. сомов

Такие данные опубликованы в отчете Нацбанка о стабильности финансового сектора КР по итогам первого полугодия 2020 года.
По итогам первого полугодия 2020 года среднемесячная номинальная зарплата одного работника составила 18 тыс. сомов и выросла на 10,5%, по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год. Такие данные опубликованы в отчете Нацбанка о стабильности финансового сектора КР по итогам первого полугодия 2020 года.
В отчете говорится, что наибольшее повышение темпов роста среднемесячной заработной платы отмечалось в сфере образования - 25,1 процента, деятельности гостиниц и ресторанов - 17,9 процента и в водоснабжении, очистке, обработке отходов и получении вторичного сырья - 17,3 процента.
Реальная заработная плата за шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросла на 4,4 процента (в январе-июне 2019 года прирост составлял 4,3 процента).
Источник: Кабар.кж
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