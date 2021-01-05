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(Фото) Вокруг здания «Белого дома» сносят фундамент

Вокруг здания «Белого дома» сносят фундамент.

Вокруг здания «Белого дома» сносят фундамент. Об этом сообщила пресс-служба МП «Бишкекасфальтсервис» на официальной странице Facebook.

«В связи с открытием улицы Панфилова между проспектом Чуй и улицей Фрунзе ведутся демонтажные работы фундамента металлических ограждений», — говорится в сообщении.
Отметим, забор «Белого дома» был демонтирован 6 ноября 2020 года.

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Источник: 24.кж

           

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