(Фото) Вокруг здания «Белого дома» сносят фундамент

Вокруг здания «Белого дома» сносят фундамент.
Вокруг здания «Белого дома» сносят фундамент. Об этом сообщила пресс-служба МП «Бишкекасфальтсервис» на официальной странице Facebook.
«В связи с открытием улицы Панфилова между проспектом Чуй и улицей Фрунзе ведутся демонтажные работы фундамента металлических ограждений», — говорится в сообщении.
Отметим, забор «Белого дома» был демонтирован 6 ноября 2020 года.
Источник: 24.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!