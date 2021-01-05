ГКНБ: Глава Верховного суда Г.Калиева игнорирует повестки следователя

Глава Верховного суда Г.Калиева игнорирует повестки следователя

Председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева игнорирует повестки следователя, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным ведомства, ранее сообщалось, ГКНБ в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при разработке и внедрения автоматизированной информационной системы «Местный суд», в соответствии с требованием уголовно-процессуального законодательства, 28 декабря 2020 года Генеральным прокурором КР в адрес Дисциплинарной комиссии при Совете судей были направлены материалы вместе с представлением о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Председателя Верховного суда Г.Калиеву.

Так, 30 декабря 2020 года для проведения необходимых следственных действий Г.Калиевой лично была вручена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля. Однако, в тот же день, от самой Калиевой Г.У. и ее адвоката поступило письменное заявление с просьбой перенести запланированные следственные действия на 4 января 2021 года, в связи с занятостью адвоката.

Также 4 января 2021 года адвокат, ссылаясь на то, что Г.Калиева по состоянию здоровья была госпитализирована в один из медицинских учреждений, сообщил о невозможности явиться в следственные органы.

При этом Г.Калиева в одном из СМИ заявляла о том, что ее никто не вызывал на допрос, что не соответствуют действительности.

«Вместе с тем ГКНБ напоминает о том, что согласно законодательству КР все граждане равны перед законом и проводимые следственные действия направлены на объективное расследование всех возможных фактов коррупции в судебных органах, в т.ч. установление возможной причастности к коррупционным схемам ответственных должностных лиц судебной системы страны», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар