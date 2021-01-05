Чего хотят энпэошники?

Бишкек, "Саясат. kg". Эти энпэошники перешли черту.

Кричат, когда кто-то дает деньги. Если заплатить им деньги, они готовы защищать права геев, террористов и убийц. Эти прохвосты продают за деньги честь и совесть, а с недавних пор не дают народу покоя, подрывая целостность страны. Для них важнее получаемые сегодня деньги, чем будущее страны. Поэтому общественность остается под угрозой, пока мы не поставим на место этих смутьянов. Они живут за счет денег Запада, выполняют их указания.