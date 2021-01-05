Экс-вице-мэра Бишкека Мирлана Амантурова водворили в СИЗО
Бывшего вице-мэра Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Мирлана Амантурова водворили в СИЗО ГКНБ. Такое решение 31 декабря принял Первомайский районный суд столицы.
Уточняется, что экс-вице-мэр будет содержаться под стражей до 28 февраля.
Напомним, Мирлана Амантурова задержали по факту присвоения и растраты вверенного имущества задержала бывшего вице-мэра Бишкека. Установлено, что с 2015 по 2019 годы аффилированным с экс-вице-мэром компаниям предоставлялись муниципальные заказы на сумму свыше 100 млн сомов. Часть денег присваивал чиновник.
Источник: Элгезит
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