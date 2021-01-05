Экс-вице-мэра Бишкека Мирлана Амантурова водворили в СИЗО

Экс-вице-мэра Бишкека Мирлана Амантурова водворили в СИЗО

Бывшего вице-мэра Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Мирлана Амантурова водворили в СИЗО ГКНБ. Такое решение 31 декабря принял Первомайский районный суд столицы.

Уточняется, что экс-вице-мэр будет содержаться под стражей до 28 февраля.

Напомним, Мирлана Амантурова задержали по факту присвоения и растраты вверенного имущества задержала бывшего вице-мэра Бишкека. Установлено, что с 2015 по 2019 годы аффилированным с экс-вице-мэром компаниям предоставлялись муниципальные заказы на сумму свыше 100 млн сомов. Часть денег присваивал чиновник.

Источник: Элгезит