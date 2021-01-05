В Бишкеке появится еще один парк на пересечении пр.Манаса и ул.Боталиева

По данным муниципалитета, строительные работы уже завершены.

Мэрия Бишкека планирует открыть еще один парк площадью более 7,4 га в северной части столицы, на пересечении пр. Манаса и ул. Боталиева.

По данным муниципалитета, строительные работы уже завершены.

«По проекту территория лесопарка разбивается на 5 зон: главная входная зона с эспланадой (большим открытым пространством), спортивный комплекс, детская зона, зона тихого отдыха и прогулок, хозяйственная зона. Здесь также развернут мини-футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, готов скейт-парк и рампа для велосипедистов, воркаут зона и общественные туалеты»,- говорится в сообщении.

Уточняется, что над новым парком работает подрядная организация «Российская строительная компания» по заказу управления капитального строительства при мэрии Бишкека. Стоимость проекта составляет 58 млн сомов, средства предусмотрены в городском бюджете.

Источник: Кабар.кж