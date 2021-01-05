Ученые создали прибор для обнаружения коронавируса за 10 секунд

По словам ученого из Национального исследовательского центра нанотехнологий (UNAM) Али Айтака Сеймана, положительный результат можно получить в течение 5-10 секунд.

Турецкие ученые утверждают, что им удалось разработать предоставляющий за 10 секунд результат теста на коронавирус. Об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте анкарского Университета Билькент.

Главным преимуществом нового способа тестирования пациентов, как заявляют специалисты, является точность получаемых результатов в 99%. Кроме того, тест под названием Diagnovir не предполагает забор мазка из носа. Вместо этого изо рта пациента при помощи тампона забирается слюна, после чего смешивается со специальным раствором и добавляется к чипу обнаружения патогена. По словам ученого из Национального исследовательского центра нанотехнологий (UNAM) Али Айтака Сеймана, положительный результат можно получить в течение 5-10 секунд. Однако если результат будет отрицательным, то это станет известно через 20 секунд.

Турецкие эксперты утверждают, что столь высокую точность и скорость тестирования позволили достичь нанотехнологии, которые были задействованы при его разработке.

Источник: Кабар.кж

